توصيات لإقامة مركز دولي للمعارض في الاردن

وطنا اليوم-أقامت المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لقاء مفتوحا اليوم ضم مختلف الهيئات والشركات والجهات ذات العلاقة بتنظيم واقامة المعارض، حيث تم التعريف بالتعليمات الجديدة التي صدرت بداية هذا العام والخاصه بمنح الموافقات لاقامة وتنظيم المعارض رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ وذلك ايمانا من المؤسسة بالدور الكبير الذي يتطلبه العمل مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي لتطوير آليات العمل المتبعة وتمكين شركات تنظيم المعارض لتطوير قطاع صناعة المعارض في المملكة.

وقد اكد أصحاب الشركات العاملة بالقطاع أهمية انشاء ارض معارض على مستوى دولي والتنسيق مع القطاع الخاص بحيث تصبح المملكة نقطة انطلاق الى دول الجوار والاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة حيث يسهم مركز المعارض في ترويج كافة القطاعات الصناعية والخدمية. وكذلك البدء باطلاق اجندة سنوية واضحة للمعارض في الاردن اضافة الى أهمية تنظيم معرض الاردن الدولي بشكل سنوي بالتعاون والتنسيق مابين القطاعين العام والخاص ليكون معرضا سنويا يبرز الانجازات السنوية في مختلف القطاعات ، كما ويساهم مركز المعارض ايضا بتخفيف الكلف المالية العالية المترتبة على شركات التنظيم .

كما تم مناقشة سبل دعم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية التي تشارك في المعارض الدولية وضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المنظمة لشمول المشاركات الدولية بمعروضات تمثل التطور للمنتج الاردني في مختلف القطاعات وذلك لمواكبة خطة التحديث الاقتصادي.

وقد شارك في الحوار اضافة لشركات القطاع الخاص ممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية وغرف الصناعة والتجارة.