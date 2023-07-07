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وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلين

منذ 41 ثانية
وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلين

وطنا اليوم:ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بخبر وفاة هاني يوسف أبو منصور “أبو عبد الرحمن”، إمام مسجد بني هاشم في سحاب بالعاصمة عمان.
وقال نشطاء عبر “فيسبوك” الجمعة إن “أبو عبد الرحمن” انتقل إلى رحمته تعالى وهو يؤم بالمصلين في صلاة العشاء، الخميس.
ونعاه أبناء منطقة سحاب بعبارات مؤثرة، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان، مستذكرين مناقبه الحميدة وأخلاقه الطيبة، وسيرته التي يشهد لها كل من عرف الشيخ هاني


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