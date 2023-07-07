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32 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله

منذ 33 ثانية
32 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله

وطنا اليوم:قالت مدير عام المناطق التنموية المهندسة اروى الحياري، إن عدد زوار تلفريك عجلون بلغ منذ تشغيله رسمياً 32 ألف زائر .
وأضافت إن إدارة المناطق التنموية تحرص وبشكل مستمر على متابعة سير العمل بالموقع من خلال تفقده لإدامة عمله في استقبال زواره ومرتاديه محلياً وخارجياً .
وبينت، أن الموقع يشهد إقبالاً متزايداً ويصل عدد الزوار اليومي للموقع من 2000 إلى 2500 زائر يومياً للاستمتاع بالأجواء الطبيعية في رحله تستمر 10 دقائق في المسار الواحد بنسبة آمان عالية .
ودعت جميع مرتادي الموقع لمساندة الجهود التي تبذل للحفاظ على موجودات الموقع ليتمكن من تحقيق رسالة وأهداف التلفريك في أن يكون نقطة جذب للاستثمارات ويسهم في النهوض بالقطاع السياحي


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