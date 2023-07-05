فارس حباشنة يكتب عن فصل قبيلات و برية: اسباب تدعو للقلق

فارس حباشنة

الزميلان : قبيلات و برية فصلا من نقابة الصحفيين .

و قرار الفصل كان صادرا عن لجنة تأديبية ، ترأسها الزميل الوقور سليمان البرماوي .

التهمة ، مشاجرة وقعت بين الزملاء المفصولين و نقيب الصحفيين .

و القضية الان منظورة امام المحكمة المختصة .

و الزملاء قدموا شكاوي متبادلة .

وفيما صدر من عقوبة فصل بحق الزميلين .

فاللجنة التأديبية ذهبت الى اقصى و ابعد نقطة في استصدار عقوبة .

و اهملت مبدأ التدرج في العقوبة .

و اهملت ايضا ان القضية منظورة امام القضاء و اطرفها يتقاضون امام سلطة دستورية مختصة .

انا ، شخصيا انبذ العنف ، و عنف المؤسسات الرسمية و الاهلية .

و اصاب بالفزع في متابعة طووش مجلس النواب ، و ما يتسرب من اخبار عن عنف حكومي يقع في جلسات الوزراء .

و استنكر ما وقع في نقابة الصحفيين .

ولكني ، احذر من تخريجة عقوبة فصل الزميلين و اللجنة التأديبية .

ومهما كانت الجريمة و الواقعة ، فليس معقولا الحكمً و القرار التأديبي الصادر عن اللجنة وفصل الزميلين .

و تستطيع لجنة التأديب ان تقيم الحد و العقوبة على الزملاء ، و لمجرد استقبال اي شكوى من مواطن او زميل .

هذا المنشور قد يعرضني الى الاستجواب و العقاب من اللجنة التأديبية .

ما وقع للزميلين : قبيلات و برية يفتح المجال واسعا لتصفية الحسابات و الانتقام بين الزملاء .

و يسلط اللجنة التأديبية سيفا على رقاب الزملاء .

و الاسواء ان تكون تصفية الحسابات و الانتقام تمر عبر صراعات مراكز قوى و نفوذ سياسية و بزنس .

فكيف ، يمكن لي كصحفي ان احمي رأسي و رقبتي من العصا و السكين ، و لجنة النقابة ؟!