بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

فارس حباشنة يكتب عن فصل قبيلات و برية: اسباب تدعو للقلق

منذ 4 ثواني
فارس حباشنة يكتب عن فصل قبيلات و برية: اسباب تدعو للقلق

فارس حباشنة

الزميلان : قبيلات و برية فصلا من نقابة الصحفيين .

و قرار الفصل كان صادرا عن لجنة تأديبية ، ترأسها الزميل الوقور سليمان البرماوي .

التهمة ، مشاجرة وقعت بين الزملاء المفصولين و نقيب الصحفيين .

و القضية الان منظورة امام المحكمة المختصة .
و الزملاء قدموا شكاوي متبادلة .

وفيما صدر من عقوبة فصل بحق الزميلين .

فاللجنة التأديبية ذهبت الى اقصى و ابعد نقطة في استصدار عقوبة .
و اهملت مبدأ التدرج في العقوبة .

و اهملت ايضا ان القضية منظورة امام القضاء و اطرفها يتقاضون امام سلطة دستورية مختصة .
انا ، شخصيا انبذ العنف ، و عنف المؤسسات الرسمية و الاهلية .

و اصاب بالفزع في متابعة طووش مجلس النواب ، و ما يتسرب من اخبار عن عنف حكومي يقع في جلسات الوزراء .

و استنكر ما وقع في نقابة الصحفيين .

ولكني ، احذر من تخريجة عقوبة فصل الزميلين و اللجنة التأديبية .

ومهما كانت الجريمة و الواقعة ، فليس معقولا الحكمً و القرار التأديبي الصادر عن اللجنة وفصل الزميلين .

و تستطيع لجنة التأديب ان تقيم الحد و العقوبة على الزملاء ، و لمجرد استقبال اي شكوى من مواطن او زميل .

هذا المنشور قد يعرضني الى الاستجواب و العقاب من اللجنة التأديبية .

ما وقع للزميلين : قبيلات و برية يفتح المجال واسعا لتصفية الحسابات و الانتقام بين الزملاء .

و يسلط اللجنة التأديبية سيفا على رقاب الزملاء .

و الاسواء ان تكون تصفية الحسابات و الانتقام تمر عبر صراعات مراكز قوى و نفوذ سياسية و بزنس .

فكيف ، يمكن لي كصحفي ان احمي رأسي و رقبتي من العصا و السكين ، و لجنة النقابة ؟!


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:05

تفاصيل حادثة اعتداء أشخاص على متصرف وضابط أمن عام في عمان

18:57

توقيف شخص بتهمة خطف آخر وتصويره عاريا في الرمثا

18:15

تشكيل المجلس الأعلى للمركز الوطني للمناهج

16:31

تسجيل أول حالة وفاة بسبب عاصفة صيفية نادرة الحدوث في هولندا

16:21

الحريات النيابية تزور مركز إصلاح وتأهيل السواقة

16:17

البيئة تطلق مشروعا لإيجاد وظائف خضراء مستدامة

16:07

ميدفيديف يطرح خيارين لإنهاء الحرب بسرعة.. أحدهما نووي

15:58

معركة ذي قار والكرامة العربية

15:49

اخر قرارات رئاسة الوزراء

15:19

قصص وحكايات تتفطر لها القلوب في أروقة محاكمنا

14:51

والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة الله

14:43

فتتاح ورشة عمل بعنوان تعزيز منعة الاردن وتحسين ادارة مخاطر الكوارث والازمات

وفيات
والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة اللهأسرة وطنا اليوم الإخباري تنعى والدة الزميل الإعلامي يونس أبو اصليحوفيات الأربعاء 5-7-2023وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعهاوفيات الثلاثاء 4-7-2023