تفاصيل حادثة اعتداء أشخاص على متصرف وضابط أمن عام في عمان

وطنا اليوم:واصلت محكمة صلح جزاء عمان النظر بحادثة اعتداء 4 اشخاص على متصرف لواء سحاب أسامة الهاشم، إضافة إلى تعرض ضابط أمن عام للتهجم ومحاولة ضربه بزجاجة كانت بحوزة أحد الأشخاص.

ويحاكم المشتكى عليهم الأربعة أمام هيئة القاضي عطية السعود، إذ أسندت لهم 9 تهم، فيما يعود سبب الاعتداء، بحسب لائحة الشكوى، لقيام بلدية سحاب بوضع مطب أمام مبنى المتصرفية.

التهم المسندة

وبينت اللائحة التهم المسندة للأشخاص الأربعة، وهي مقاومة الموظفين وتحقير الموظفين، استعراض القوة امام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه، إهانة الشعور الديني، حمل أدوات حادة، التهديد، السكر المقرون بالشغب، إضافة إلى الذم واقلاق الراحة العامة.

تفاصيل الحادثة

وفي تفاصيل الحادثة بحسب لائحة الشكوى، فإنه خلال قيام موظف من مرتب متصرفية سحاب بالوظيفة الرسمية داخل المتصرفية برفقة موظف المتصرفية المشتكي الثاني، حضرت مجموعة البلدية من أجل عمل مطب مقابل المتصرفية، ولدى خروجهم من الباب الرئيسي حضر المشتكى عليه الرابع، وقام باستفزازهم والصراخ على موظفي البلدية.

وأشارت اللائحة إلى أن المشتكى عليه الرابع قام بطردهم ولدى محاولة موظفي البلدية استكمال عملهم، قام المشتكى عليه الرابع بالاساءة الى موظف البلدية والصراخ و”العربدة” عليه، إضافة الى استفزاز الموظفين وافتعال المشاكل حيث تم إدخال جميع موظفي البلدية الى داخل المبنى خوفا من الاعتداء عليهم.

وافادت اللائحة بأنه تم ابلاغ متصرف لواء سحاب الدكتور اسامه الهاشم بالواقعه هاتفيا، ولدى حضوره الى مبنى المتصرفيه وفور وصوله لباب كراج المبنى، قام مجموعة من الأشخاص، بالتهجم عليه لفظيا والسب والشتم عليه بالفاظ نابية، وسب الذات الإلهية، ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب، واللحاق به الى داخل مبنى المتصرفية من أجل الاعتداء عليه ومحاولة ضربه.

ولفتت اللائحه إلى تعرض ضابط أمن عام للتهجم ومحاولة ضربه بزجاجة كانت بحوزة أحد الأشخاص.

وبينت أن الأشخاص قاموا بالاعتداء على الباب الرئيسي لمبنى المتصرفية محاولين اقتحام المبنى للاعتداء على الموجودين، فيما لاذوا بالفرار بعد الحادثة، حيث جرى ابلاغ عمليات مديرية شرطة شرق عمان والمركز الأمني