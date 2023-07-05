والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجه آمنة علي مسلم ابواصليح “أم يونس ” أرملة المرحوم الحاج حسن سليم سالم ابواصليح “ابويونس ”

والدة الإعلامي يونس وطلال ومحمد وأحمد .

تغمد الله الفقيده بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته

تقبل التعازي في مادبا صالة مجمع النقابات المهنية بجانب مدارس بن تيميه يومي الأربعاء والخميس 5-6/7/2023 من الساعة الرابعة عصرا لغاية الحادية عشرة مساءا .

انا لله وانا اليه راجعون