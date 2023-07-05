وطنا اليوم:انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجه آمنة علي مسلم ابواصليح “أم يونس ” أرملة المرحوم الحاج حسن سليم سالم ابواصليح “ابويونس ”
والدة الإعلامي يونس وطلال ومحمد وأحمد .
تغمد الله الفقيده بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته
تقبل التعازي في مادبا صالة مجمع النقابات المهنية بجانب مدارس بن تيميه يومي الأربعاء والخميس 5-6/7/2023 من الساعة الرابعة عصرا لغاية الحادية عشرة مساءا .
انا لله وانا اليه راجعون
والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة الله
وطنا اليوم:انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجه آمنة علي مسلم ابواصليح “أم يونس ” أرملة المرحوم الحاج حسن سليم سالم ابواصليح “ابويونس ”