وفاة عامل داخل كسارة حجارة في منطقة شطنا بإربد

وطنا اليوم:تعاملت الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق اربد وشرطة اربد، اليوم الاربعاء، مع سقوط شخص في كسارة بمنطقة شطنا.

وقال مصدر امني ، إن الفرق المتخصصة عملت على تحرير الشخص من داخل الكسارة متوفيا واخلائه الى المستشفى.

وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث .

من جهته قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل، إنه يتم متابعة موضوع سقوط ووفاة العامل من قبل فرق السلامة والصحة المهنية في الوزارة للوقوف على أسباب الحادثة