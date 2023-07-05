وطنا اليوم:تعاملت الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق اربد وشرطة اربد، اليوم الاربعاء، مع سقوط شخص في كسارة بمنطقة شطنا.
وقال مصدر امني ، إن الفرق المتخصصة عملت على تحرير الشخص من داخل الكسارة متوفيا واخلائه الى المستشفى.
وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث .
من جهته قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل، إنه يتم متابعة موضوع سقوط ووفاة العامل من قبل فرق السلامة والصحة المهنية في الوزارة للوقوف على أسباب الحادثة
وفاة عامل داخل كسارة حجارة في منطقة شطنا بإربد
وطنا اليوم:تعاملت الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق اربد وشرطة اربد، اليوم الاربعاء، مع سقوط شخص في كسارة بمنطقة شطنا.