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وفاة عامل داخل كسارة حجارة في منطقة شطنا بإربد

منذ ساعة واحدة
وفاة عامل داخل كسارة حجارة في منطقة شطنا بإربد

وطنا اليوم:تعاملت الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق اربد وشرطة اربد، اليوم الاربعاء، مع سقوط شخص في كسارة بمنطقة شطنا.
وقال مصدر امني ، إن الفرق المتخصصة عملت على تحرير الشخص من داخل الكسارة متوفيا واخلائه الى المستشفى.
وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث .
من جهته قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل، إنه يتم متابعة موضوع سقوط ووفاة العامل من قبل فرق السلامة والصحة المهنية في الوزارة للوقوف على أسباب الحادثة


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