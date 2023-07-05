نفوق أعداد كبيرة من الدواجن بسبب ارتفاع أسعارها

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة إن الوزارة كانت قد تابعت أسعار الدجاج في السوق المحلي، ولاحظت ارتفاع واضح على اسعاره، مشيرا إلى أنه كان هنالك نفوق اعداد كبيرة من الطيور والدجاج من خلال رصد الوزارة وهذا احد الاسباب التي أدت إلى ارتفاع اسعاره مؤخرًا.

وأضاف ، في تصريح صحافي، بأن الاسعار بدأت بالانخفاض منذ عدة أيام في السوق المحلي في ضوء ارتفاع الكميات الموردة لسوق سواء الدجاج الطازج او المباع من خلال النتافات.

وأكد على أن الوزارة ستبقى تراقب الاسعار، وفي حال وجود اي اختلالات سعرية غير مبررة ستتأخذ الوزارة الاجراءات المناسبة لضبط الاسعار