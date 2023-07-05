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مستشفى البشير ينفي إنتشار بكتيريا (الكليبسيلا) بين أطفال الخداج

منذ ثانيتين
مستشفى البشير ينفي إنتشار بكتيريا (الكليبسيلا) بين أطفال الخداج

وطنا اليوم:بعد أن تم تداول معلومات حول انتشار بكتيريا في قسم الخداج في مستشفى البشير، نفى مدير مستشفى البشير، الدكتور علي العبداللات، الاربعاء، انتشار بكتيريا (الكليبسيلا) بين أطفال الخداج في المستشفى.
وأوضح العبداللات في، تصريح صحافي، ان المعلومات المتداولة حول انتشار البكتيريا في قسم الخداج واصابة عدد من الأطفال غير صحيحة، موضحًا بأن 4 اطفال اصيبوا بهذه البكتيريا قبل حوالي شهر وتلقوا العلاج وغادروا المستشفى.
وأضاف بأن قسم الخداج في مستشفى البشير آمن، ويحتضن 75 طفل حاليًا


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