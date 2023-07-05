تجار: 30% تراجع الطلب على المواد الغذائية

وطنا اليوم:قدر تجار مواد غذائية حجم تراجع الطلب على المواد الغذائية خلال الشهرين الماضيين بنحو 30% مقارنة بنفس الفترة من الاعوام السابقة.

ولفتوا في احاديث الى ان تراجع الطلب على المواد الغذائية يعود الى تراجع السيولة لدى المواطنين ومواسم الاعياد التي ساهمت بصرف الجزء الاكبر من مدخرات الاسر.

واكد التاجر مصطفى خرفان ان الطلب على المواد الغذائية شهد تراجعا ملحوظا خلال الاشهر الماضية موضحا ان السبب في ذلك تراجع مستويات السيولة لدى المواطنين وصرف الجزء الاكبر من دخولهم على مواسم الاعياد.

ولفت خرفان الى ان اسعار المواد الغذائية مستقرة في الاسواق المحلية موضحا انه لايوجد سلع طرأ عليها ارتفاعات خلال الاشهر الماضية. واشار الى ان بعض الارتفاعات التي طرأت على بعض اصناف المواد الغذائية عالميا لم تنعكس عليها بالسوق المحلي بسبب انخفاض الطلب وقيام التجار بتقديم عروض على المواد الغذائية للحد من حالة التراجع التي تشهدها الاسواق.

واتفق التاجر وليد الظاهر مع ماذهب اليه خرفان حول تراجع الطلب على المواد الغذائية بنسب تراوحت بين 30 الى 40% خلال الفترة الحالية. وبين الظاهر ان مواسم الاعياد استنزفت الجزء الاكبر من مصاريف الأسر. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية* 127.2 نقطة في نيسان 2023، أي بارتفاع قدره 0.8 نقاط (0.6 في المائة) عن مستواه في آذار وراوح عند 31.2 نقطة (19.7 في المائة) دون مستواه المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية. وكانت الزيادة الطفيفة في المؤشر خلال شهر نيسان نتيجة الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار السكر، إلى جانب ارتفاع مؤشر أسعار اللحوم، في حين واصلت مؤشرات أسعار الحبوب والألبان والزيوت النباتية تراجعها