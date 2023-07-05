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بعد بيان السعودية لإيران.. تداول مقاطع فيديو سابقة للملك فهد عن الكويت

منذ ساعة واحدة
بعد بيان السعودية لإيران.. تداول مقاطع فيديو سابقة للملك فهد عن الكويت

وطنا اليوم:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو سابقة للعاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز عن الكويت وسط تفاعل.
وأبرز نشطاء ما وصفوه بـ”الخط الأحمر” الذي رسمه الملك فهد لإيران، وذلك بعد بيان على لسان مصدر بوزارة الخارجية السعودية حول حقل الدرّة وحقوق استخراج ثرواته بين المملكة العربية السعودية والكويت “فقط”.
وجاء بنص البيان السعودي وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “إشارةً لما تم تداوله حول حقل ’الدرّة‘، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
وتابع البيان: “أضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي”

 

 


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