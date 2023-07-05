الجيش الأمريكي ينشر صورة مقاتلة “سو-27” الروسية بتهنئة عيد الاستقلال

وطنا اليوم – سخر مستخدمو موقع “تويتر” بالولايات المتحدة من أسطول المحيط الهادئ الأمريكي لمنشوره على الموقع تكريما لعيد الاستقلال، حيث أرفقوا صورا ظلية لمقاتلات روسية من طراز “سو-27”.

وأرفق أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية في منشوره على موقع “تويتر” 61 سفينة مضادة للغواصات.

وعلق أحد المستخدمين على المنشور قائلا:”مدمرة وطائرة روسية ممتازة… أحسنت!”.

كما علق أخر: “أكبر أسطول في العالم… يمكنك بالتأكيد استخدام صور السفن والطائرات الخاصة بك”.

وأوضح أخر: “سو-27 مقاتلات روسية أحسنت صنعا، البحرية الأمريكية”.

وبعد انتقادات واسعة من المشتركين، أزال أسطول المحيط الهادئ هذا المنشور دون تعليق.