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السعودية والكويت طرف تفاوضي واحد امام ايران بشأن حقل الدرة

منذ 4 ثواني
السعودية والكويت طرف تفاوضي واحد امام ايران بشأن حقل الدرة

 

وطنا اليوم – إشارة لما تم تداوله حول حقل «الدرّة»، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وأضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي

 


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