الجيش المصري يصدر بيانًا بشأن عملية الدهس المروعة في القاهرة

وطنا اليوم:أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، حبس المتهم بقتل امرأة وإصابة زوجها وأبنائهما الثلاثة، الأحد، في منطقة تجمعات سكنية في القاهرة الجديدة، وفق بيان له على حسابه الرسمي في فيسبوك، الثلاثاء.

وقال المتحدث “إنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة تم تحرير المحضر رقم (22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة”.

وأوضح أن النيابة العسكرية تحقق حاليا في القضية التي قيدت “جنايات عسكرية”، وأسندت للمتهم جرائم “القتل العمد والشروع فيه” وتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية، ويجري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وقال: “تؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

واُتهم ضابط جيش بدهس طبيبة صيدلانية وعائلتها في الأول من يوليو، مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ماذا كان مجرد حادث أو ما إذا كان السائق تعمد صدم الأسرة، كما تعددت الروايات عن الجهة التي يعمل فيها.

ونفت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها ان يكون الضابط مرتكب الواقعة ضابط شرطة.

وانتقل فريق من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما الثلاثة، مما أسفر عن مصرع الأم، وتعمل صيدلانية، وتوفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ، وأصيب الأب، وهو طبيب بيطري، وأطفاله بجروح وكسور.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر مسؤول إن النيابة العسكرية تولت التحقيقات منذ اللحظة الأولى للحادث.

وأشار المصدر أنه من المتوقع أن تصدر النيابة العسكرية قرار الاتهام في غضون أيام، حيث سيحال المتهم الذي يعمل “ضابط طبيب” إلى المحكمة العسكرية المختصة لتصدر حكمها عليه في محاكمة عاجلة، وفقا لما سينتج عن التحقيقات.

وقالت مصادر قريبة من الأسرة إن الطفلين المصابين بكسور ورضوض مختلفة قد خرجا من المستشفى في حالة مستقرة، مساء الاثنين، وإن الأب حالته مستقرة أيضا.

وتضم قائمة الضحايا شخصا آخر هو “باسم”، صديق الأب، وهو مصاب بكسر في ساقه، وقد كان مع زوجته بصحبة الأسرة خلال الحادث