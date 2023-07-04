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607 ملايين دينار قيمة الصادرات الوطنية إلى أميركا حتى نيسان

منذ 34 ثانية
607 ملايين دينار قيمة الصادرات الوطنية إلى أميركا حتى نيسان

وطنا اليوم:احتلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من العام، والبالغة 607 ملايين دينار، المرتبة الأولى من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من العام الحالي فائضا مقداره 186 مليون دينار، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية حتى نهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، إلى 1.028 مليار دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، نمت قيمة الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركي في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 0.3 بالمئة، لتبلغ نحو 607 ملايين دينار، مقارنة مع 605 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من هذا العام بنسبة 18.2 بالمئة، لتصل إلى حوالي 421 مليون دينار، مقابل حوالي 357 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية على الألبسة وتوابعها، والحلي المجوهرات، الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية.
أما مستوردات المملكة من أميركا، فتركزت في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية وعجينة الخشب والمنتجات الحيوانية والأثاث والمصنوعات من الحديد والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.


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