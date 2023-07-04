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وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعها

منذ 17 ثانية
وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعها

وطنا اليوم:‎نعت أسرة الخدمات الطبية الملكية ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها، زميلتهم مستخدمة مدنية ممرضة هيفاء عامر القرعان والتي انتقلت اليوم الى رحمة الله تعالى.
وأضافت عبر موقع فيسبوك، “ندعو الله العلي القدير، ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.‎
وتوفيت مساء الاثنين، الممرضة الشابة هيفاء عامر محمد طلب القرعان عن عمر يناهز الـ 24 عاما إثر تعرضها لحادث دهس في منطقة المقابلين جنوبي العاصمة عمان


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