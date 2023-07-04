تراجع حاد في مبيعات الألبسة الرجالية بالأردن

وطنا اليوم:قال نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، إن هناك تراجعا حادا في ‏مبيعات الملابس الرجالية في السوق الأردنية.‏

وأضاف علان في تصريح، أن قطاع الألبسة والأحذية، شهد حركة شرائية في آخر 4 أيام ‏سبقت عيد الأضحى المبارك، مع تراجع صادم في المبيعات.‏

وأوضح أن حركة البيع في موسم العيد لا تكفي لتسديد التزامات التجار.، مشيرا إلى أن التراجع كان واضحا جدا في مبيعات الألبسة والأحذية بمختلف أنواعها.‏

وتشكل مبيعات عيد الأضحى، ما نسبته 10 في المئة من مبيعات قطاع الألبسة والأحذية ‏السنوية، في حين تراجعت مبيعات عيد 2023 عنها في عام 2022، وفقا لعلان.‏

و”إضافة إلى ذلك، فإن عيد الفطر الماضي، شهد تراجعا في مبيعات قطاع الألبسة بنسبة تراوحت ‏بين 20-40 في المئة، حسب المحافظات” حسب علان.‏

واعتبر علان، أن إعفاء الطرود البريدية من الرسوم، وغياب تنظيم حركة التجارة الإلكترونية ‏في الأردن، سبب استياءً كبيرا لدى التجار في السوق المحلية.‏

وبحسب علان، فإن ضريبة المبيعات المفروضة على الألبسة والأحذية بنسبة 16 في المئة، ‏مرتفعة وبحاجة إلى تخفيض.‏

ويأمل تجار قطاع الألبسة والأحذية، تحسن مبيعاتهم في الصيف الحالي، الذي يشهد موسمي ‏الأعراس والمدارس