وطنا اليوم:قال نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، إن هناك تراجعا حادا في مبيعات الملابس الرجالية في السوق الأردنية.
وأضاف علان في تصريح، أن قطاع الألبسة والأحذية، شهد حركة شرائية في آخر 4 أيام سبقت عيد الأضحى المبارك، مع تراجع صادم في المبيعات.
وأوضح أن حركة البيع في موسم العيد لا تكفي لتسديد التزامات التجار.، مشيرا إلى أن التراجع كان واضحا جدا في مبيعات الألبسة والأحذية بمختلف أنواعها.
وتشكل مبيعات عيد الأضحى، ما نسبته 10 في المئة من مبيعات قطاع الألبسة والأحذية السنوية، في حين تراجعت مبيعات عيد 2023 عنها في عام 2022، وفقا لعلان.
و”إضافة إلى ذلك، فإن عيد الفطر الماضي، شهد تراجعا في مبيعات قطاع الألبسة بنسبة تراوحت بين 20-40 في المئة، حسب المحافظات” حسب علان.
واعتبر علان، أن إعفاء الطرود البريدية من الرسوم، وغياب تنظيم حركة التجارة الإلكترونية في الأردن، سبب استياءً كبيرا لدى التجار في السوق المحلية.
وبحسب علان، فإن ضريبة المبيعات المفروضة على الألبسة والأحذية بنسبة 16 في المئة، مرتفعة وبحاجة إلى تخفيض.
ويأمل تجار قطاع الألبسة والأحذية، تحسن مبيعاتهم في الصيف الحالي، الذي يشهد موسمي الأعراس والمدارس
تراجع حاد في مبيعات الألبسة الرجالية بالأردن
وطنا اليوم:قال نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، إن هناك تراجعا حادا في مبيعات الملابس الرجالية في السوق الأردنية.