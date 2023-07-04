تراجع التخليص على مركبات البنزين 20 بالمئة

وطنا اليوم:قال ممثل قطاع المركبات في المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، الثلاثاء، إن التخليص على المركبات البنزين تراجع 20 بالمئة في الأسواق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف، أن التراجع يعود إلى ارتفاع التخليص على المركبات الهايبرد “الهجينة” بنسبة وصلت إلى 80 بالمئة، ومركبات الكهرباء 100 بالمئة.

“نسبة المركبات الكهربائية 3 بالمئة فقط، والمركبات الهايبرد 25 في المئة، حيث لا زالت مركبات البنزين هي التي تسيطر على الأسواق”، بحسب أبو نصار.

ولفت إلى أن أسعار المركبات الكهربائية شهدت انخفاضا بمقدار 15 في المئة خلال العام الحالي بسبب انخفاضها عالميا