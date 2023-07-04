يتم بناء متاحف سياحيه في المجمع الأثري في منطقة أخشكنت الأوزبكية

وطنا اليوم – بدأ العمل في مشروع تحويل مجمع النصب الأثري “أخشكنت” في منطقة توراكورجان بمنطقة نامانجان إلى مركز سياحي رئيسي في الوادي.

تعتبر منطقة أخشكنت واحدة من أكبر الأشياء التاريخية في أوزبكستان ، وسيعطي الاستخدام الفعال لإمكانياتها فرصة لرفع الإمكانات السياحية ليس فقط لمنطقة نامانجان ، ولكن أيضًا لوادي فرغانة بأكمله ، وزيادة تدفق السياح الأجانب والمحليين عدة مرات.

في هذه الأيام ، بدأ بناء المتاحف في أربعة أشياء ، درسها علماء الآثار وافتتحوها كجزء من المرحلة الأولى من مشروع خاص في المجمع التاريخي.

في المرحلة التالية ، تهدف إلى بناء مرافق البنية التحتية للسياح – مركز ترفيهي كبير ، ومركز للحرف اليدوية ، و caravanserai ، بالإضافة إلى مرافق أخرى. وفقًا للخطة ، سيتم بناء مجمع سياحي كبير يربط بين قرية أخشكنت أهسي القديمة على ضفاف النهر.

للحصول على معلومات ، تأسست أخشكنت في القرن الثالث قبل الميلاد وكانت عاصمة ولاية فرغانة القديمة ، إحدى المدن الرئيسية على طريق الحرير القديم . لقد كتب الكثير عن الأهمية الخاصة لهذه المدينة في المصادر التاريخية ، ولا سيما في “بوبورنوما”. منذ العصور القديمة ، كان هناك هيكل للمياه الجوفية هنا ، لذلك كان يعتبر مناسبًا للدفاع.

تتكون المدينة من آرك ومدن داخلية وخارجية ، وفي وقتها تم تطوير الحرف اليدوية مثل صناعة الزجاج والفخار والحدادة والأسلحة بشكل جيد هنا.

اليوم ، تم الحفاظ على حوالي 100 هكتار من أخشكنت ، وهي أكبر نصب أثري في وادي فرغانة. قام علماء الآثار بالتنقيب في ورشة حداد ، وبقايا حمام يعود تاريخه إلى القرنين العاشر والثالث عشر ، ومساكن للجنود ، ومسجد ، وجدران دفاعية ، وشبكات ري تحت الأرض ، وحي الحرفيين ، ومقر إقامة الحاكم

في عام 2017 ، وفقًا لأمر الرئيس الاوزبكي شوكت ميرضيائيف ، بدأت أعمال كبيرة في الحفاظ على النصب التاريخي في أخشكنت والبحث فيه ، وكذلك دراسته. تم إنشاء المؤسسة الحكومية الوحدوية “أخشكنت” مديرية حماية وبحوث التراث الأثري.

هذا النصب مهم في زيادة الإمكانات السياحية لمنطقة نامانجان.