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قوات الاحتلال تدمر شبكات الكهرباء والمياه في مخيم جنين

منذ ساعة واحدة
قوات الاحتلال تدمر شبكات الكهرباء والمياه في مخيم جنين

وطنا اليوم:دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شبكات الكهرباء والمياه، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها الاثنين.
وذكرت بلدية جنين، في بيان لها، الاثنين، إن جيش الاحتلال تعمد تدمير الخطوط الرئيسية لشبكات المياه والكهرباء في المخيم، ومنع طواقمها من العمل على إصلاحها.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد تسعة أشخاص وإصابة 27 آخرين بجروح بينها 7 إصابات خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين في الضفة المحتلة، بينهم شاب في البيرة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 188 شهيداً.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تحاصر المخيم من مختلف الجهات وتمنع مركبات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج، كما تعمدت جرافاتها إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين وتدمير العديد من المركبات وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.
كما استهدفت طائرة مسيرة بصاروخ، محيط مسرح الحرية في مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين العُزل بجروح


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