فوربس: الفوسفات الأردنية في المركز الثامن بين اقوى 10 شركات صناعية في منطقة الشرق الاوسط لعام 2023

وطنا اليوم-عمان – صنف فوربس الشرق الأوسط، شركة مناجم الفوسفات الأردنية في المركز الثامن من بين أقوى 10 شركات صناعية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023، بقيمة سوقية للشركة بلغت 4.1 مليار دولار.

وضمت قائمة فوربس كبريات الشركات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، بعد ان إحتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية من بين القطاعات الأكثر تمثيلا في القائمة لأقوى شركات المنطقة لعام 2023، لما يمثله قطاع الصناعة من عصب التنمية الاقتصادية للدول، ومحرك النمو والسبيل للارتقاء لمستويات معيشية أفضل لسكانها.

وبلغت القيمة السوقية للشركات الصناعية التي ضمتها القائمة بحسب فوربس، 186.1 مليار دولار، بمجموع أصول مقداره 162 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي مبيعاتها 92 مليار دولار، بأرباح صافية بلغت 20.1 مليار دولار.

وبلغت مبيعات شركة مناجم الفوسفات الأردنية بحسب فوربس 2.5 مليار دولار، وصافي ارباحها 1 مليار دولار، في وقت بلغت فيه قيمة اصول الشركة 2.9 مليار دولار.

وكانت فوربس اعلنت في وقت سابق، قائمتها لاقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023، حيث حلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في المركز 71، متقدمة 11 مركزا عن العام الماضي 2022.

واستندت فوربس في تصنيفها الى المعلومات والبيانات المالية التي جمعتها من القوائم المجمعة للشركات، وأسواق المال في دول المنطقة.

وجرى تصنيف الشركات وفقًا للمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2022، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي جرى حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 30 نيسان من العام 2023.

كما استبعدت قائمة فوربس الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة والمدققة لعام 2022، حتى 25 نيسان 2023.