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1,4 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين بـ5 أشهر

منذ ساعة واحدة
1,4 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين بـ5 أشهر

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنًا في أدائها خلال شهر أيار من عام 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2022 وبنسبة 2.3% لتبلغ ما مقداره 296.8 مليون دولار (210.4 مليون دينار).
وبلغت حوالات العاملين في الخارج خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2023 ما مقداره 1,399.7 مليون دولار (992.4 مليون دينار)، وذلك مقابل 1,421.7 مليون دولار (1,008.0 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022


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