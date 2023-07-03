بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون برلمانية

مجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جرائم الاحتلال في جنين

منذ ساعة واحدة
مجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جرائم الاحتلال في جنين

وطنا اليوم:أكد مجلس النواب ضرورة التحرك العربي والدولي العاجل لوقف عدوان الاحتلال على مدينة جنين، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية بضرورة التحرك الفاعل لوقف جرائم المحتل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بوجه آلة الحرب والدمار والخراب.
وجاء في بيان للمجلس اليوم الإثنين، إن جرائم المحتل لن توقف الشعب الفلسطيني عن مساعيه لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مضيفاً أن هذا العدوان يأتي استكمالاً لجرائم الاحتلال ومشاريعه التي تكسرت على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني.
وأشار المجلس إلى أن إرهاب دولة الاحتلال يستوجب الردع من المجتمع الدولي، فما يقوم به من همجية بحق الشعب الفلسطيني يقوض كل مساعي السلام، ويبرهن للعالم أجمع أنه كيان يؤمن بالتطرف ويمارسه بشتى صنوف التنكيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
واعتبر المجلس أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم المحتل، يضع العالم أمام اختبار الضمير والإنسانية، ويستوجب من كل القوى والهيئات الدولية التحرك العاجل لوقف هذا العدوان الغاشم على الأهل في جنين التي سطر أبناؤها أروع صور الفداء والتضحية من أجل كرامة الأمة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استقلاله وحريته.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

17:07

فوربس: الفوسفات الأردنية في المركز الثامن بين اقوى 10 شركات صناعية في منطقة الشرق الاوسط لعام 2023

16:39

1,4 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين بـ5 أشهر

16:30

وزير الزراعة : الجوع والفقر والعطش من أكبر التحديات

16:11

الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات وعمليات التهريب

16:01

إحالة 10 ضباط برتبة لواء إلى التقاعد

15:45

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية (أسماء)

15:36

استكمال الاجراءات القانونية والفنية باعتماد الفاتورة الالكترونية في الاردن

15:26

تمديد فترة بيع وثائق عطاء المدينة الأردنية العراقية

15:21

شخص يهدد بإحراق نفسه و3 من أبناءه في العقبة

14:57

كتائب القسام توعز لخلاياها في الضفة بضرب الاحتلال

14:49

كيف علق الساكت على تصريح البنك الدولي بتراجع ‎الأردن إلى بلد ذي دخل متوسط منخفض

14:47

الضمان: الحماية يجب أن تشمل جميع العاملين في الأردن

وفيات

وفيات الاثنين 3-7-2023شكر على تعاز بوفاة والدة امجد المسلمانيوفيات الأحد 2-7-2023وفيات الخميس 29-6-2023والدة النائب السابق امجد المسلماني في ذمة الله