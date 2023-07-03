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تمديد فترة بيع وثائق عطاء المدينة الأردنية العراقية

منذ ساعتين
تمديد فترة بيع وثائق عطاء المدينة الأردنية العراقية

وطنا اليوم:اعلنت الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة للحكومتين الأردنية والعراقية المكلفة بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن – العراق عن تمديد فترة بيع وثائق عطاء تطوير مشروع المدينة الاقتصادية لغاية 13 / 7 /2023.
وبحسب بيان الشركة ، انه بالإمكان الحصول على الوثائق من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الصناعة والمعادن العراقية – مقر الشركة الأردنية العراقية للصناعة – بغداد


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