كيف علق الساكت على تصريح البنك الدولي بتراجع ‎الأردن إلى بلد ذي دخل متوسط منخفض

وطنا اليوم – قال الكاتب الصناعي المهندس موسى الساكت في تعليق له على تصريحات للبنك الدولي بان الاردن تراجع ‎ إلى بلد ذي دخل متوسط منخفض، حيث قال الساكت في تعليق له :

الحاجة اليوم ماسة وضرورية الى تحفيز القطاعات الانتاجية وعلى رأسها الصناعة عن طريق خفض التكاليف والاعباء الضريبية المختلفة وهذا سيرفع نسبة النمو، وإلا هذا المؤشر سيستمر في التراجع وهذا سيؤثر على القوة الشرائية وعلى النمو الاقتصادي تحديداً والتي تسعى رؤية التحديث الاقتصادي الى مضاعفته.

حديث الساكت اثار موجة تعليقات على موقع التواصل تويتر حيث قال حمدان زريقات بان الصناعة هي الحل الوحيد

الصناعه هي الحل الوحيد للحد من البطاله ولتشغيل الايدي العامله،و هذا يستوجب حل مشاكل الصناعيين باتاحة الطاقه البديله لهم للحد من فاتورة الطاقه و حل مشكلة النقل من العقبه الى عمان بسكة حديد لان كلفة النقل من الصين للعقبه اقل منها من العقبه الى عمان

دمت بود صديقي#الصناعه_البطاله — Hamdan Zraygat قنصل (@HamdanZraygat) July 3, 2023

بدوره قال المهندس نضال الزغير بان تنامي وازدياد الكلف اسرع وتيرة من نمو الدخل للدولة والاقتصاد