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كيف علق الساكت على تصريح البنك الدولي بتراجع ‎الأردن إلى بلد ذي دخل متوسط منخفض

منذ 3 ساعات
كيف علق الساكت على تصريح البنك الدولي بتراجع ‎الأردن إلى بلد ذي دخل متوسط منخفض

 

 

وطنا اليوم – قال الكاتب الصناعي المهندس موسى الساكت في تعليق له على تصريحات للبنك الدولي بان الاردن تراجع ‎ إلى بلد ذي دخل متوسط منخفض، حيث قال الساكت في تعليق له :

الحاجة اليوم ماسة وضرورية الى تحفيز القطاعات الانتاجية وعلى رأسها الصناعة عن طريق خفض التكاليف والاعباء الضريبية المختلفة وهذا سيرفع نسبة النمو، وإلا هذا المؤشر سيستمر في التراجع وهذا سيؤثر على القوة الشرائية وعلى النمو الاقتصادي تحديداً والتي تسعى رؤية التحديث الاقتصادي الى مضاعفته.

حديث الساكت اثار موجة تعليقات على موقع التواصل تويتر حيث قال حمدان زريقات بان الصناعة هي الحل الوحيد

 

بدوره قال المهندس نضال الزغير بان تنامي وازدياد الكلف اسرع وتيرة من نمو الدخل للدولة والاقتصاد

 

 


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