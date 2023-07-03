بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مدرسة اسماء الاساسية – زرقاء الاولى تطلق مبادرة “لنعيد اللون الى الجدران .. والبهجة الى المكان”

منذ 3 ساعات
مدرسة اسماء الاساسية – زرقاء الاولى تطلق مبادرة “لنعيد اللون الى الجدران .. والبهجة الى المكان”

وطنا اليوم:اطلقت مدرسة اسماء بنت ابي بكر الاساسية التابعه لمديرية تربية زرقاء الاولى مبادرة حديقة بيئية وتعليمية تحت اشراف مديرة المدرسة هناء المعايطة وبمشاركة المعلمتين سكينة الفرجات ونهاد الزعبي

وتاتي المبادرة التي اطلقتها المدرسة تحت عنوان” لنعيد اللون الى الجدران .. والبهجة الى المكان .. لننطلق معا نحو الابداع ..” لحرص المدرسة بادارتها على تنمية روح العمل الجماعي والمبادرات الترفيهية وخلق بيئة مدرسية هي الافضل للطلاب وتحفيزهم للاقبال على التعليم وممارسة الانشطة التي قد تترك لديهم حب التعلم

المبادرة– وحسب القائمين عليها – اسست انطلاقا من اهمية توفير بيئة مدرسية امنة والعمل على تعزيز روح التشاركية بين الطلاب وتعزيز العمل التطوعي في كافة مدارس المملكة ومحاولة تحويل واستغلال مساحات اسطح المدرسة لحديقة تزهو بالالوان الصيفية والتي قد تنعكس ايجابا على اوجه الطلبه بالفرح والسرور .


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

17:07

فوربس: الفوسفات الأردنية في المركز الثامن بين اقوى 10 شركات صناعية في منطقة الشرق الاوسط لعام 2023

16:39

1,4 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين بـ5 أشهر

16:30

وزير الزراعة : الجوع والفقر والعطش من أكبر التحديات

16:14

مجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جرائم الاحتلال في جنين

16:11

الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات وعمليات التهريب

16:01

إحالة 10 ضباط برتبة لواء إلى التقاعد

15:45

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية (أسماء)

15:36

استكمال الاجراءات القانونية والفنية باعتماد الفاتورة الالكترونية في الاردن

15:26

تمديد فترة بيع وثائق عطاء المدينة الأردنية العراقية

15:21

شخص يهدد بإحراق نفسه و3 من أبناءه في العقبة

14:57

كتائب القسام توعز لخلاياها في الضفة بضرب الاحتلال

14:49

كيف علق الساكت على تصريح البنك الدولي بتراجع ‎الأردن إلى بلد ذي دخل متوسط منخفض

وفيات

وفيات الاثنين 3-7-2023شكر على تعاز بوفاة والدة امجد المسلمانيوفيات الأحد 2-7-2023وفيات الخميس 29-6-2023والدة النائب السابق امجد المسلماني في ذمة الله