مدرسة اسماء الاساسية – زرقاء الاولى تطلق مبادرة “لنعيد اللون الى الجدران .. والبهجة الى المكان”

وطنا اليوم:اطلقت مدرسة اسماء بنت ابي بكر الاساسية التابعه لمديرية تربية زرقاء الاولى مبادرة حديقة بيئية وتعليمية تحت اشراف مديرة المدرسة هناء المعايطة وبمشاركة المعلمتين سكينة الفرجات ونهاد الزعبي

وتاتي المبادرة التي اطلقتها المدرسة تحت عنوان” لنعيد اللون الى الجدران .. والبهجة الى المكان .. لننطلق معا نحو الابداع ..” لحرص المدرسة بادارتها على تنمية روح العمل الجماعي والمبادرات الترفيهية وخلق بيئة مدرسية هي الافضل للطلاب وتحفيزهم للاقبال على التعليم وممارسة الانشطة التي قد تترك لديهم حب التعلم

المبادرة– وحسب القائمين عليها – اسست انطلاقا من اهمية توفير بيئة مدرسية امنة والعمل على تعزيز روح التشاركية بين الطلاب وتعزيز العمل التطوعي في كافة مدارس المملكة ومحاولة تحويل واستغلال مساحات اسطح المدرسة لحديقة تزهو بالالوان الصيفية والتي قد تنعكس ايجابا على اوجه الطلبه بالفرح والسرور .