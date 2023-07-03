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7 آلاف أردني زاروا سوريا خلال أسبوعين

منذ ساعتين
7 آلاف أردني زاروا سوريا خلال أسبوعين

وطنا اليوم:بلغ عدد العرب الذين زاروا سوريا بدءا من منتصف الشهر الماضي إلى اليوم 9 آلاف عربي، وفقا لصحيفة الوطن السورية.
وقالت إن حصة الزائرين الأردنيين إلى سوريا بلغت نحو 7 آلاف زائر، في حين أن ألفي زائر عربي توزعوا على عدد من الدول العربية.
ونقلت الصحيفة السورية عن مصدر قوله: إن الحركة على المعبر ما زالت جيدة حتى الآن، مشيراً إلى أن حركة القدوم إلى سورية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال منتصف الشهر الماضي وبالتالي فإن أعداد القادمين كبيرة.
وأضاف أن الإجراءات التي تم اتخاذها على المعبر لتسهيل مرور القادمين إلى البلاد من تجهيز المعبر بكل المستلزمات التي يحتاجها من توسيع صالة الهجرة وزيادة عدد كوات المصرف التجاري وكذلك زيادة عدد الموظفين وإمداد المعبر بحوالي 20 عنصراً من الجمارك.
وأوضح أن أن هذه التجهيزات بدأت منذ شهر تجهيزاً لفترة العيد لتسهيل مرور القادمين ومنع أي حالات ازدحام.


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