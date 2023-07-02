عطيه يطالب بطرد سفير تل ابيب من عمان ردا على تصريحات مكتب نتنياهو

وطنا اليوم:دعا النائب خليل عطية، الأحد، إلى طرد سفير كيان الاحتلال في عمان، واستدعاء سفير الأردن من تل أبيب، وذلك ردًّا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن “السيادة” المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.

وأكد النائب عطية : أن حديث نتنياهو خارج سياق الشرعية الدولية وتعد سافر على قرارات الأمم المتحدة.

وزعم مكتب رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتياهو، في رسالة رسمية وجّهت إلى منظمة “عدالة”، التي وجَّهت شكوى لمكتبه في آذار الماضي حول قرار بشرعنة بؤر استيطانية أنه يحق لكيان الاحتلال ممارسة سيادتها على أراضي الضفة الغربية.

وزعم أيضا مكتب نتياهو أن الأردن استولى بشكل غير قانوني على أراضي الضفة في نهاية الانتداب، ولم يكن ذلك شرعيًّا ولم يكن لها السيادة على تلك المناطق، بحسب اعائه المزعوم.

ورد عطية على حديث مكتب رئيس حكومة تل أبيب، قائلا: “الضفتين الشرقية والغربية كانتا دومًا تعبّران عن وحدة حقيقية قانونية وشرعية نالت اعتراف العالم أجمع”.

وأكد أن الأردن له الحق الكامل بمطالبة الكيان الغاصب بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967م، وله الحق في السيادة على المقدَّسات الإسلامية والمسيحية