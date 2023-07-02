العثور على هياكل عظمية خلال حفريات صرف صحي بالعقبة

وطنا اليوم:حولت الجهات الأمنية في العقبة، الأحد، هياكل عظمية بشرية للطب الشرعي بعد العثور عليها خلال حفريات للصرف الصحي بمنطقة الثامنة.

وقال مصدر، إنه وأثناء عمل إحدى الآليات على حفر خط للصرف الصحي خرجت مع الأتربة هياكل عظمية بشرية على إثرها تم استدعاء الجهات الأمنية والجنائية التي تحفظت على الهياكل العظمية.

ولفت إلى أنه طوقت الأجهزة الأمنية المكان وحولت الهياكل إلى الطب الشرعي لمعرفة ملابسات الواقعة