العقبة تستقبل نحو 100 ألف زائر في عطلة العيد

وطنا اليوم:قال مدير مديرية السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيتر مرجي، أن العقبة استقبلت حوالي 100 ألف زائر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف مرجي الأحد، أن مدينة العقبة استقبلت خلال هذه الفترة قرابة 23 ألف مركبة، ونحو 2400 حافلة كبيرة.

وأشار إلى أن نسبة الحجوزات في فنادق العقبة خلال عيد الأضحى بلغت 88 بالمئة.

تطبيق “عون العقبة”

ولفت مرجي إلى أن تطبيق “عون العقبة” يهدف إلى استقبال والتعامل مع مقترحات وشكاوى المواطنين والزائرين للعقبة بهدف تحقيق مستوى أعلى من الرضا عن الخدمات، إضافة إلى الاستفادة من أفكار المواطنين واقتراحاتهم بشأن تحسين وتطوير الخدمات والارتقاء بها.

صيف الأردن

وأكد مرجي أن مهرجان صيف الأردن، سيستمر في العقبة حتى نهاية شهر آب/أغسطس القادم، وسيكون نهاية كل أسبوع، حيث يتضمن المهرجان فعاليات فنية وترفيهية وثقافية، ببرامج سيتم الإعلان عنها بوقت مسبق