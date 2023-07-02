البنك الدولي: الأردن تراجع إلى بلد ذي دخل متوسط منخفض

وطنا اليوم:كشف البنك الدولي السبت، عن آخر تحديث لتصنيف اقتصادات العالم، والذي يتضمن أربع مجموعات للدخل وهي: منخفض ومتوسط منخفض ومتوسط مرتفع ومرتفع، وكان الأردن هو البلد الوحيد الذي شهد تخفيضاً لتصنيفه من متوسط مرتفع إلى متوسط منخفض.

وأعاد البنك الدولي تخفيض تصنيف الأردن من متوسط مرتفع للدخل إلى متوسط منخفض للدخل إلى مراجعة شهدت رفع تقدير التعداد السكاني بنسبة 8.6 في المئة نشرتها شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة والتي تعكس بيانات جديدة من أحدث تعداد سكاني.

وأشار البنك الدولي إلى أن مدى هذا الانخفاض يختلف بين مناطق العالم؛ حيث انخفضت نسبة البلدان ذات الدخل المنخفض في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 74 في المئة إلى 46 في المئة خلال عام 2022، وشرق آسيا والمحيط الهادئ من 26 في المئة إلى 3 في المئة، وجنوب آسيا من مئة في المئة إلى 13 في المئة مع انتقال الاقتصادات إلى الفئات الأعلى خلال هذه الفترة.

تصنيف الدخل

وأوضح البنك الدولي أن الدولة تعد ذات دخل منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي 1135 دولاراً أو أقل، فيما تعد الدولة ذات معدل دخل متوسط منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي من 1136 دولاراً حتى 4465 دولاراً، وتعد الدولة ذات دخل متوسط مرتفع إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي بين 4466 دولاراً و 13845 دولاراً، وتعد الدولة ذات دخل مرتفع إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي أكبر من 13845 دولاراً