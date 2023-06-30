وطنا اليوم – قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق ربة منزل في فضيحة الفيديو الجنسي الخاص برئيس لجنة المسابقات السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتوبعت المتهمة بتهديد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجله، بإفشاء أمور خادشة وماسة بالشرف والحياء، من خلال إرسال مقاطع مرئية جنسية تجمعها بالمجني عليه، حيث ابتزت نجله بدفع مبالغ مالية نظير عدم نشرها للمقاطع المذكورة.

ونسب أمر الإحالة للمتهمة اعتداءها على القيم ومبادئ المجتمع المصري، فضلا عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة واستخدام أجهزة الاتصال ومواقع التواصل في أمور خادشة للحياء.

وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهمة، وهي محاسبة وربة منزل، ربطتها علاقة غير شرعية برئيس اتحاد الكرة النسائية السابق، حيث التقطت مقاطع فيديو مصورة لهما أثناء وجودهما معا، وحاولت بعدها ابتزازه بها.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة حينما فشلت في الحصول على مبلغ مالي من رئيس لجنة المسابقات السابق أرسلت مقطعين فاضحين لها مع المجني عليه لنجله “ك”، وهددت بنشر باقي المقاطع، لتطلب في سبيل عدم القيام بذلك مبلغا ماليا كبيرا.

وأقرت المتهمة في التحقيقات بارتكاب الواقعة بالنحو المشار إليه في التحقيقات، كما أثبت الفحص الفني للمقاطع المصورة صحتها، وصحة الوقائع المنسوبة للمتهمة.

واتهمت السيدة بممارسة الرذيلة ومحاولة ابتزاز المسؤول في اتحاد الكرة، فضلا عن وجود فيديو لتلك الواقعة بحوزته يبلغ مدته 43 دقيقة.