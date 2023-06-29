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وكلاء السياحة: ارتفاع الطلب على الرحلات في عيد الأضحى

29 يونيو 2023
وكلاء السياحة: ارتفاع الطلب على الرحلات في عيد الأضحى

وطنا اليوم:قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر باسم الغلاييني، إن الطلب ارتفع على الرحلات في عيد الأضحى مقارنة بعيد الفطر، وانخفاضها مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف الغلاييني أن هناك 720 شركة سياحية مرخصة في الأردن.
ودعا إلى التأكد من الشركات السياحية قبل الحجز معها من خلال موقع جمعية وكلاء السياحة.
وأشار إلى أن التوجه الأكبر في السياحة الداخلية إلى المثلث الذهبي؛ خصوصا العقبة، لافتا إلى وجود أسعار تشجيعية خلال فترة عيد الأضحى.


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