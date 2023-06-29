مهاجم يفتح النار على القنصلية الامريكية في جدة

وطنا اليوم – قتل شخصان أحدهما مسلح مساء الأربعاء، في تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأميركية في مدينة جدة السعودية، على ما أفادت وزارة الداخلية السعودية.

وأعلنت الخارجية الأميركية، عدم إصابة أي أميركي في حادث إطلاق النار أمام قنصليتها التي جرى إغلاقها.

وقال المتحدث باسم شرطة مكة المكرمة مساء الأربعاء “إنّه عند الساعة 6:45 مساء توقف شخص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية بمحافظة جدة، وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده؛ فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، حيث نتج عن تبادل النار مقتله”.

وأضاف المتحدث أنه تعرض عامل من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته.

وأشار إلى أن التحقيقات الأمنية لا تزال جارية؛ لمعرفة ملابسات الحادث.