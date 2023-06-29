والدة النائب السابق امجد المسلماني في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

“”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ” صدق الله العظيم””

وطنا اليوم:نعي حاجة محسنة فاضلة

بإيماناً تام بقضاء الله وقدره وتسليماً لمشيئته وبقلوب يعتصرها ألم المصاب

ينعى آل المسلماني خاصة وأل الخاروف وأقرباؤهم وانسبائهم الحاجة الفاضلة المرحومة بإذن الله

المؤمنة المحسنة

شهندة شكري الخاروف ” ام طارق”

والدة كل من طارق و ايمن و وائل والنائب السابق أمجد المسلماني والسيدة ايمان والسيدة هويدة والسيدة باهرة

التي فاضت روحها الطيبة الطاهرة الى بارئها يوم امس و في هذه الأيام المباركة بعد حياة ملؤها الخير والمحبة والاحسان

وسيشيع جثمانها الطاهر إلى مثواه الأخير بعد صلاة الظهر من مسجد الحسين الغربي الكائن في جبل الحسين بجانب شركة الكهرباء بالقرب من دوار المأمونية وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة شفا بدران قرب ترخيص شفا بدران

تقبل التعازي للرجال والنساء في مقر ابنها الخيري النائب السابق أمجد المسلماني الكائن في جبل الحسين بجانب شركة مياهنا بالقرب من دوار فراس، اعتبارا من اليوم الخميس

ولمدة 3 ايام بعد الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءا

موقع مسجد الحسين الغربي

https://maps.app.goo.gl/B3BjHazKfqxCWvbJ8?g_st=i