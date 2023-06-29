بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. وفيات

والدة النائب السابق امجد المسلماني في ذمة الله

منذ ساعتين
والدة النائب السابق امجد المسلماني في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

“”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ” صدق الله العظيم””

وطنا اليوم:نعي حاجة محسنة فاضلة

بإيماناً تام بقضاء الله وقدره وتسليماً لمشيئته وبقلوب يعتصرها ألم المصاب

ينعى آل المسلماني خاصة وأل الخاروف وأقرباؤهم وانسبائهم الحاجة الفاضلة المرحومة بإذن الله

المؤمنة المحسنة

شهندة شكري الخاروف ” ام طارق”

والدة كل من طارق و ايمن و وائل والنائب السابق أمجد المسلماني والسيدة ايمان والسيدة هويدة والسيدة باهرة

التي فاضت روحها الطيبة الطاهرة الى بارئها يوم امس و في هذه الأيام المباركة بعد حياة ملؤها الخير والمحبة والاحسان

وسيشيع جثمانها الطاهر إلى مثواه الأخير بعد صلاة الظهر من مسجد الحسين الغربي الكائن في جبل الحسين بجانب شركة الكهرباء بالقرب من دوار المأمونية وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة شفا بدران قرب ترخيص شفا بدران

تقبل التعازي للرجال والنساء في مقر ابنها الخيري النائب السابق أمجد المسلماني الكائن في جبل الحسين بجانب شركة مياهنا بالقرب من دوار فراس، اعتبارا من اليوم الخميس
ولمدة 3 ايام بعد الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءا

موقع مسجد الحسين الغربي
https://maps.app.goo.gl/B3BjHazKfqxCWvbJ8?g_st=i


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

09:29

قصة كرتونة البيض .. اختراع يدر 8 مليارات دولار سنويا

09:16

بعد إحراقه بالسويد.. بوتين يحتضن نسخة من المصحف ويدين الاعتداء عليه

08:59

مهاجم يفتح النار على القنصلية الامريكية في جدة

07:59

“الجبل الاسود” جنوب الكرك والنسر النبطي المجنح اهمال رسمي واضح

07:47

تقارير عبرية : السلطة تدرس إعلان إفلاسها

07:41

رئيس الاحتياط الفدرالي الامريكي : أسعار الفائدة ستحتاج إلى الرفع مرتين هذا العام

07:28

قديروف ينشر صورة “سيلفي” مع بوتين بمناسبة عيد الأضحى

20:38

الأردن يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

20:34

فيديو العيد.. العجول الهاربة من سكين الجزار تشعل الإنترنت

20:19

متطرف يحرق المصحف الشريف في السويد

20:05

انجاز علمي يسجل للاردن … الأردنية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم

19:47

بوتين في أقدم مدينة روسية بين المسلمين في عيدهم

وفيات

وفيات الأربعاء 28-6-2023شيخ الجراحين الاردنيين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-6-2023وفيات الاثنين 26-6-2023وفيات الأحد 25-6-2023