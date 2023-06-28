ارتفاع السيولة واحتياطات الذهب بالبنك المركزي الأردني

وطنا اليوم:ارتفعت احتياطات الذهب بالبنك المركزي الأردني في أيار الماضي لتصل إلى 2 مليون و371 ألفا، و693 أونصة، كما ارتفعت قيمتها الإجمالية، لتصل إلى أكثر من 3 مليارات، و296 مليون دينار، بالمقارنة مع أيار 2022، التي سجلت 2 مليون، 140 ألفا، و205 أونصات، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار، و810 ملايين دينار تقريبا.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أنه وعلى الرغم من ارتفاع عدد أونصات احتياطيات الذهب في أيار الماضي، إلا أن قيمتها المالية انخفضت بالمقارنة مع نيسان الذي سبقه، إذ سجلت الاحتياطيات الذهبية حينها، 2 مليون، و371 ألفا، و641 أونصة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 3 مليارات، و363 مليون دينار، وفقا للمملكة.

وكانت الاحتياطات الذهبية في نهاية العام الماضي 2022 قد وصلت إلى 2 مليون، و212 ألفا، و741 أونصة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2 مليار و837 مليون دينار.

لكنها انخفضت مع مطلع العام الحالي، مسجلة 2 مليون، و65 ألفا، و141 أونصة، بقيمة إجمالية بلغت، 2 مليار و812 مليون دينار

كما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي ارتفاع السيولة المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 41 مليار و800 مليون دينار.

وفقا للبيانات، عليهم فإن السيولة المحلية وصلت خلال الثلث الأول من العام الماضي إلى 41 مليارا و700 مليون دينار.

يشار إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفع إلى 17 مليارا و432 مليون دولار حتى نهاية أيار، حيث يعتبر مستوى الاحتياطيات “ضمن أعلى المستويات التي وصلتها الاحتياطيات لدى البنك المركزي”