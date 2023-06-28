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الشرطة السويدية تأذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم

منذ ساعتين
الشرطة السويدية تأذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم

وطنا اليوم:أعلنت الشرطة السويدية، أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي الأربعاء، تزامنا مع بدء عيد الأضحى، بحسب وكالة فرانس برس.
وجاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظرا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظّم لإحراق المصحف، بعدما أدى تحرّك من هذا القبيل خارج مقر السفارة التركية في كانون الثاني إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع ورافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، بينما عطّلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.


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