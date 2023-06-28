صبيحة العيد .. شاب يشنق نفسه على عمود كهرباء بعمان

وطنا اليوم:أقدم شاب عشريني في منطقة الجيزة جنوبي عمان، صباح اليوم الأربعاء، على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل فوق عامود كهرباء ضغط عالٍ، وفق مصدر أمني.

وأضاف المصدر أن الأجهزة المختصة حضرت إلى الموقع وعملت على إنزال الجثة وتحويلها إلى المستشفى”.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادثة للوقوف على ملابساتها