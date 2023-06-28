بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

صبيحة العيد .. شاب يشنق نفسه على عمود كهرباء بعمان

منذ ساعتين
صبيحة العيد .. شاب يشنق نفسه على عمود كهرباء بعمان

وطنا اليوم:أقدم شاب عشريني في منطقة الجيزة جنوبي عمان، صباح اليوم الأربعاء، على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل فوق عامود كهرباء ضغط عالٍ، وفق مصدر أمني.
وأضاف المصدر أن الأجهزة المختصة حضرت إلى الموقع وعملت على إنزال الجثة وتحويلها إلى المستشفى”.
وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادثة للوقوف على ملابساتها


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:36

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية

14:30

فوبيا النفقات تسيطر على الأردنيين في عيد الأضحى

14:12

ازدياد عدد الطلبة الأجانب الدارسين بالجامعات الأردنية

13:15

الشرطة السويدية تأذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم

13:10

المعايطة يبعث برسالة إلى منتسبي الأمن بمناسبة عيد الأضحى

12:35

الدوريات الخارجية تهنئ المواطنين بالعيد

12:12

البنك المركزي يعترف : التضخم في الأردن يرتفع 3.7%

12:02

انخفاض مستوردات المملكة من المجوهرات والنفط الخام

11:37

أين كفاءة الطرق ومراقبة المراقبين .. قانون السير الجديد قد يلهب نقاشات صيفية النواب

11:27

الكوريون الجنوبيون أصبحوا أصغر سناً بـ ليلة وضحاها

11:22

المسلمون يحتفلون بعيد الأضحى حول العالم والملايين يؤدون صلاة العيد

10:39

100 ألف مُصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

وفيات

وفيات الأربعاء 28-6-2023شيخ الجراحين الاردنيين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-6-2023وفيات الاثنين 26-6-2023وفيات الأحد 25-6-2023