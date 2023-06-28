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وفاة طفل بعد إغلاق باب المصعد على رأسه في عمان

منذ 5 ساعات
وفاة طفل بعد إغلاق باب المصعد على رأسه في عمان

وطنا اليوم:لقي طفل يبلغ (14 عاما) حتفه إثر إصابته بكسور وجروح بليغة نتيجة إغلاق باب المصعد على رأسه بمنطقة حي نايفة في الهاشمي بالعاصمة عمّان.
وقال مصدر أمني إن كوادر الدفاع المدني نقلت الطفل المصاب إلى مستشفى الأمير حمزة لكنه ما لبث أن فارق الحياة.
وأفاد بأنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وفتح تحقيق أمني في الحادثة


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