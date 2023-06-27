شيخ الجراحين الاردنيين في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل الى رحمته تعالى ، مساء امس الاثنين ، اللواء الطبيب الاردني بشير الجراح ، الملقب بشيخ الجراحين الاردنيين.

ونعت أسرة الخدمات الطبية الملكية الطبيب بشير رزق الجراح أحد مؤسسي دائرة الجراحة العامة في الخدمات الطبية الملكية ومن رواد زراعة الكبد في الاردن .

وستكون صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد المزار الكبير و سيشيع جثمانه الى مقبرة المزار في محافظة اربد .

وندعو الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا إليه راجعون