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شيخ الجراحين الاردنيين في ذمة الله

منذ 3 ثواني
شيخ الجراحين الاردنيين في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل الى رحمته تعالى ، مساء امس الاثنين ، اللواء الطبيب الاردني بشير الجراح ، الملقب بشيخ الجراحين الاردنيين.
ونعت أسرة الخدمات الطبية الملكية الطبيب بشير رزق الجراح أحد مؤسسي دائرة الجراحة العامة في الخدمات الطبية الملكية ومن رواد زراعة الكبد في الاردن .
وستكون صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد المزار الكبير و سيشيع جثمانه الى مقبرة المزار في محافظة اربد .
وندعو الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
انا لله وانا إليه راجعون


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