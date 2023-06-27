الدينار الأردني يتصدر قائمة الطلب في سلة العملات الأجنبية والعربية

وطنا اليوم:شهد الدينار الأردني طلبا قويا يوم أمس مدفوعا باقتراب أول ايام عيد الاضحى المبارك وفق ما أكد امين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية.

ولفت ديرانية في تصريح إلى أن الدينار الأردني تصدر قائمة الطلب في سلة العملات الأجنبية والعربية مدفوعا باقتراب أول ايام عيد الاضحى المبارك.

واشار الى ان حوالات المغتربين العاملين في الخارج شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي.

وذكر ان الطلب على العملات الاجنبية والعربية يشهد هدوءا ملحوظا باسثناء الريال السعودي والليرة التركي لغايات السياحة.

وصعد الجنيه الإسترليني الجمعة، أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).

ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، فقد ارتفع الإسترليني مقابل العملتين ليصل إلى 271ر1 دولار، و170ر1 يورو.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية،، بأكثر من 250 نقطة مع نهاية الأسبوع الذي شهد تذبذباً ملحوظاً.

وانخفض مؤشر داو جونز قبيل الإغلاق بنحو 175 نقطة، ليصل إلى 33777 نقطة، كما انخفض مؤشر (S&P500) أكثر من 25 نقطة ليصل إلى 4356 نقطة.

أما مؤشر «نازداك»، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فانخفض أكثر من 80 نقطة ليتراجع الى 13550 نقطة.

إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام الأميركي «وست تكساس» الى 69 دولاراً للبرميل الواحد