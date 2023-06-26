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الخارجيّة الروسيّة تنشر صورة وتُعلّق عليها: أوكرانيا قريباً

منذ 3 ثواني
الخارجيّة الروسيّة تنشر صورة وتُعلّق عليها: أوكرانيا قريباً

وطنا اليوم:نشرت الخارجية الروسيّة عبر حسابها على “تويتر” صورة وعلّقت على هذه الصورة بالقول:
“الحروب التي تقودها أو تموّلها الولايات المتحدة نتائجها متشابهة، فإما هزيمة مذلّة، وإما تراجع سريع وتخليها عن حلفائها”.
وتابعت الخارجيّة الروسيّة:
فيتنام – 1975
أفغانستان – 2021
أوكرانيا – قريبًا
وكان التلفزيون الروسي الرسمي، أعلن امس الأحد لقطات ظهر فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر فيها عن ثقته في نجاح خطط بلاده فيما يتعلق بأوكرانيا، وذلك في مقابلة بدا أنها سُجلت قبل تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الذي تم إجهاضه السبت


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