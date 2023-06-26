استخراج سيخ حديدي من يد طفل تعرض لحادث سقوط

وطنا اليوم:نجح فريق طبي مختص في إدارة مستشفيات البشير بالعاصمة عمان من إجراء تدخل جراحي لطفل يبلغ من العمر 13 عاما بعد أن اخترق (سيخ) حديدي في يده.

وأجرى أخصائي جراحة العمود الفقري الدكتور جاسر زبيدي عملية جراحية استكشافيه طارئة للطفل بعد سقوطه على جسم معدني حاد (سيخ) نتج عنه إصابة طعنيه نافذه ممتدة من مفصل الرسغ ولغاية مفصل المرفق في الجهة الانقباضية للساعد الأيسر حيث تم إزالة الجسم المعدني وترميم الأنسجة التالفة ويتمتع الطفل الآن بصحة جيدة