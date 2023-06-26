العقبة تتصدر الحجوزات الفندقية خلال عيد الأضحى المبارك

وطنا اليوم:وصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك من شهر حزيران الحالي إلى 80%، مقابل 50% في البحر الميت، و62% في العاصمة عمّان، و34% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات.

وقال هلالات إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة بلغت 82%، والبحر الميت 75%، والعاصمة عمّان 37%، فيما كانت في البترا 21%.

وأوضح أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها بعمّان 48%، وفي البترا 30%، وفي العقبة 74%.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أصدر، بلاغا رسميّا حدَّد بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من حزيران 2023م وحتَّى مساء يوم السبت الموافق للأوّل من تمُّوز 2023م.

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

ارتفع الدخل السياحي في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 بنسبة 68.4%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، ليبلغ 2.826 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك، إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر أيار من العام الحالي نموا نسبته 27.8%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 433.7 مليون دينار (611.7 مليون دولار).

أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، فأظهرت البيانات أن الدخل السياحي “حقق ارتفاعا بنسبة 68.4% ليبلغ 2.003.7 مليار دينار (2.826.1 مليار دولار)، مدفوعا بارتفاع عدد السياح إلى 2.483.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 69.0%”.

جاء ذلك، نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت إلى 2.044.0 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 62.4%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 439.1 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 108.0%.

وفي الوقت نفسه، تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر أيار من عام 2023 بما نسبته 6.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 93.6 مليون دينار (132.0 مليون دولار).

أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعا بنسبة 48.1 % ليبلغ 493.7 مليون دينار (696.3 مليون دولار.