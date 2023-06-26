انهيار مبنى من 14 طابقا على رؤوس ساكنيه في الإسكندرية

وطنا اليوم:انهار عقار مكون من 14 طابقًا في حي المنتزه أول شرقي الإسكندرية شمالي مصر، صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن تحطم سيارات فيما يوجد بعض قاطنيه ورواد محل “سوبر ماركت” أسفل الأنقاض، وفق وسائل إعلام محلية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية رفقة الشرطة والإسعاف ومسؤولي الحي إلى موقع الحادث، وجرى فرض طوق أمني فيما يجري رفع الأنقاض لمحاولة البحث عن ناجين وانتشال الضحايا.

وتبين من المعاينة الأولية انهيار المبنى المأهول بشكل كامل، فيما حوصر آخرون بسبب انهيار سلم العقار، ولم يُعرف بعد عدد الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض

وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف في بيان صحافي، إن “العقار حدث به انشطار نصفي رأسي”، لافتاً إلى أنه “يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة”.

وشدد محافظ الإسكندرية على “تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة”، مشيراً إلى “رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة”.

ويبلغ عدد مخالفات البناء التي شهدتها محافظة الأسكندرية من شهر يناير 2011 وحتي ديسمبر 2019 حوالي 132 ألفاً و193 مخالفة، بحسب تصريحات سابقة لوزير التنمية المحلية.

ويلغ عدد المباني المخالفة في مصر خلال الفترة ما بين شهر يناير عام 2000 وحتى سبتمبر من عام 2017 نحو 2.8 مليون عقار، بحسب تقرير نقله مركز “الإنسان والمدينة” للأبحاث الإنسانية والاجتماعية عن وزارة التنمية المحلية في مستهل عام 2018.