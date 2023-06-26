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خمسيني يطعن نفسه ويصيب ابنته في الزرقاء

منذ 4 ثواني
خمسيني يطعن نفسه ويصيب ابنته في الزرقاء

وطنا اليوم:أقدم شخص خمسيني يعاني من اضطرابات نفسية على طعن نفسه بأداة حادة في البطن، وإصابة ابنته في يدها، بالزرقاء، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إنه عند قيام ابنته بمحاولة سحب الأداة الحادة من يده بعد أن طعن نفسه بها، اصابها بيدها بجروح بسيطة.
وأضاف أنه على الفور جرى اسعافهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ووصفت حالته بالسيئة ووصفت حالة إبنته بالحسنة.
وأكد ان الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة.


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