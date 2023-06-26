نتنياهو: نحتاج السلطة الفلسطينية ونستعد لما بعد أبو مازن

وطنا اليوم:أفادت إذاعة “كان” الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بأنّ رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، في اجتماع مغلق في الآونة الأخيرة، إنّ إسرائيل تستعد لمرحلة ما بعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، كما تحدّث عن “ضرورة كبح تطلعات الفلسطينيين لدولة مستقلة”.

وأوضحت الإذاعة أنّ أقوال نتنياهو جاءت خلال جلسة مغلقة عُقدت أخيراً للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست، بعدما سأله نواب في اللجنة حول علاقة إسرائيل بالسلطة الفلسطينية.

وجاء على لسان نتنياهو خلال الجلسة، وفقاً للإذاعة الإسرائيلية: “نحن نستعد لليوم الذي يلي أبو مازن. نحن بحاجة إلى السلطة الفلسطينية. يجب أن لا نسمح بانهيارها ونحن لا نريدها أن تنهار. نحن على استعداد لمساعدتها من الناحية الاقتصادية. لدينا مصلحة بأن تواصل السلطة عملها. في الأماكن التي تنجح بالعمل فيها فإنها تقوم بالعمل نيابة عنا. وليس لدينا أي مصلحة في انهيارها”.

وعرّج نتنياهو على طموحات الفلسطينيين بدولة مستقلة، قائلاً بصرامة، بحسب “كان”، إنه “يجب القضاء على تطلعاتهم لإقامة دولة”.

وتلتزم السلطة الفلسطينية باتفاقية تنسيق أمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رغم المعارضة الشعبية.

وهددت السلطة مراراً بوقف التنسيق على خلفية تطورات في الضفة الغربية، لكن التهديدات لم تصل لحد الفعل، وكانت تهدف في الغالب لامتصاص غضب الشارع.

وتضغط حكومة الاحتلال، في الأشهر الأخيرة، على السلطة الفلسطينية لملاحقة واعتقال المقاومين في شمال الضفة الغربية، حيث تتصاعد أنشطة المقاومة المسلحة.

وكشفت قناة “كان” الإسرائيلية، الخميس الماضي، عن أنّ رئيس “الشاباك” رونين بار التقى مسؤولين كباراً في الأمم المتحدة، وحذّر من الوضع الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية.

ويحاول الاحتلال تبرير اقتحاماته المتكررة لشمال الضفة الغربية بضعف السلطة الفلسطينية وتراجع دورها، ما يؤدي إلى تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وضد المستوطنين، كما يؤدي إلى غضب هؤلاء ويعزز هجماتهم على الفلسطينيين، كما هو حاصل في الأيام الأخيرة.

وأوصل بار رسالة إلى الأمم المتحدة مفادها، بحسب ما أوردته “كان”، أنه “في أعقاب فقدان السلطة الفلسطينية السيطرة على مناطق عديدة في الضفة الغربية، توجّب على الجيش العمل فيها”.

من جانبه، قدّر جنرال إسرائيلي في الاحتياط أن جيش الاحتلال فقد حرية العمل العسكري في شمال الضفة.

وقال الناطق السابق بلسان جيش الاحتلال رونين ملنيس إنّ اضطرار الجيش الإسرائيلي إلى استخدام الطيران في تنفيذ عملياته في جنين وشمال الضفة الغربية يدل على أنه لم يعد قادراً على تنفيذها براً في عمق الأراضي الفلسطينية.