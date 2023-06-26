الطاقة بصدد حفر 10 آبار لرفع إنتاج الغاز في حقل الريشة

وطنا اليوم:قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن شركة البترول الوطنية تدرس حاليا عروضا مقدمة من شركات حفر عالمية لحفر (10) آبار في منطقة الريشة، وفقا لنظام تسليم المفتاح، بهدف رفع الإنتاج في الآبار لتغطية حاجة المشاريع.

وأكدت الوزارة، أن العمل جار على البنية التحتية لتحويل الغاز الطبيعي في حقل الريشة إلى غاز مضغوط ونقله لدعم الصناعة، حيث تم توقيع اتفاقية بيع الغاز بين شركة البترول الوطنية وعدة شركات وهي شركة الكلورين وشركة غاز الأردن وشركة يوني غاز وشركة المناصير.

وبينت أنها تدرس إمكانية حفر بئرين جديدين في حقل حمزة النفطي، مؤكدة أن الإنتاج مستمر في الحقل.

وتسعى الوزارة ضمن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 إلى تحقيق أربعة محاور وهي؛ أمن التزود بالطاقة وتوفير الطاقة بأسعار معقولة والاستدامة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.

كما تستند الاستراتيجية إلى تنويع مصادر الطاقة وأشكالها، إضافة إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلى، وقد وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 27 % مع نهاية عام 2022 مقارنة مع 1 % في نهاية عام 2014