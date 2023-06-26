بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الطاقة بصدد حفر 10 آبار لرفع إنتاج الغاز في حقل الريشة

منذ 4 ثواني
الطاقة بصدد حفر 10 آبار لرفع إنتاج الغاز في حقل الريشة

وطنا اليوم:قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن شركة البترول الوطنية تدرس حاليا عروضا مقدمة من شركات حفر عالمية لحفر (10) آبار في منطقة الريشة، وفقا لنظام تسليم المفتاح، بهدف رفع الإنتاج في الآبار لتغطية حاجة المشاريع.
وأكدت الوزارة، أن العمل جار على البنية التحتية لتحويل الغاز الطبيعي في حقل الريشة إلى غاز مضغوط ونقله لدعم الصناعة، حيث تم توقيع اتفاقية بيع الغاز بين شركة البترول الوطنية وعدة شركات وهي شركة الكلورين وشركة غاز الأردن وشركة يوني غاز وشركة المناصير.
وبينت أنها تدرس إمكانية حفر بئرين جديدين في حقل حمزة النفطي، مؤكدة أن الإنتاج مستمر في الحقل.
وتسعى الوزارة ضمن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 إلى تحقيق أربعة محاور وهي؛ أمن التزود بالطاقة وتوفير الطاقة بأسعار معقولة والاستدامة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
كما تستند الاستراتيجية إلى تنويع مصادر الطاقة وأشكالها، إضافة إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلى، وقد وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 27 % مع نهاية عام 2022 مقارنة مع 1 % في نهاية عام 2014


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

09:48

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن 20 قـرشا

09:44

وفيات الاثنين 26-6-2023

09:39

الأمن العام: خطة مرورية محكمة خلال عطلة العيد

09:35

الصحة: إصابات الجدري ضمن المعدلات السنوية

09:29

مهيدات يرعى مؤتمر المكملات الغذائية وصحة المستهلك بحضور باحثين وخبراء

09:19

خبير عسكري: محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن تضاعف بعد الأزمة السورية

08:16

فيديو/ ابوزيد عبر شاشة الشرقية وسيناريوهات الازمة بين روسيا وقوات فاغنر

06:22

الحجاج يتوجهون إلى منى لقضاء يوم التروية

06:13

خبيرة اجتماعية : إن ارتداء الحجاب ليس ذكوريا أو انثويا انما أمر رباني

06:05

عدد المتقدمين لامتحان “التوجيهي” للدورة الحالية بلغ 189 ألف طالب وطالبة

05:55

هذا ما ادى الى نفوق الاغنام الاردنية في السعودية

05:49

الرئيس الروسي يعتبر زعيم فاغنر “خائن”

وفيات

وفيات الاثنين 26-6-2023وفيات الأحد 25-6-2023البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسىشكر على تعازٍ من عشائر الشرفات في البادية الشماليةوفيات الجمعة 23-6-2023