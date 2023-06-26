ارتفاع أسعار الذهب في الأردن 20 قـرشا

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الإثنين، بمقدار 20 قرشاً، بحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين 39.40 دينارا لجهة الشراء من المحلات، و 37.70 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 35 دينارا، وعيار 24 عند 46.40 دينارا