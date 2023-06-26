الصحة: إصابات الجدري ضمن المعدلات السنوية

وطنا اليوم:قال مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة، إن لقاح مرض جدري الماء، على سلم أولويات وزارة الصحة وسيتم إدخاله قريبا.

وبين المقابلة في تصريح أن مرض الجدري متوطن في الأردن ولم ينته كغيره من الأمراض التي توقف انتشارها منذ عشرات السنوات، مؤكدا أن الأرقام التي تسجل ضمن معدلاتها السنوية وضمن النسب العالمية مقارنة بسنوات ما قبل جائحة “كورونا”.

وأكد المقابلة أن الأرقام المسجلة حتى الآن تتناسب والزيادة السكانية مقارنة بالسنوات الماضية، مما لا يدعو إلى القلق.

وبحسب وزارة الصحة، مرض جدري الماء سببه فيروس من مجموعة “الهربس فيروس” ويتسبب بطفح جلدي وحكة مع بثور صغيرة وتكون مملوءة بسائل، ويعد جدري الماء من الأمراض شديدة العدوى أي أن انتقالها سريع ومرتفع، وأغلب الفئات التي تعاني هي فئات الأطفال وتحديدا سن المدرسة.

وتمتد فترة الحضانة بين 10 و21 يوما، وتستمر فترة المرض من بداية ظهور الأعراض وحتى اختفاؤها نهائيا من 5 أيام و10 أيام، والأعراض التي قد تظهر تبدأ بحرارة وصداع وإعياء وتعب عام، ثم يبدأ الطفح الجلدي بالظهور ويبدأ من منطقة الصدر ثم الظهر والوجه ويمتد إلى جميع أنحاء الجسم.

ويتميز الطفح الجلدي بأنه يمر بثلاث مراحل، الأولى عبارة عن طفح فقاعات وردية أو حمراء وتنتشر على مدار عدة أيام ثم تتحول إلى حويصلات مملوءة بمادة سائلة ثم تبدأ تتفتح ويخرج منها السائل