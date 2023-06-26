بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصحة: إصابات الجدري ضمن المعدلات السنوية

منذ 3 ثواني
الصحة: إصابات الجدري ضمن المعدلات السنوية

وطنا اليوم:قال مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة، إن لقاح مرض جدري الماء، على سلم أولويات وزارة الصحة وسيتم إدخاله قريبا.
وبين المقابلة في تصريح أن مرض الجدري متوطن في الأردن ولم ينته كغيره من الأمراض التي توقف انتشارها منذ عشرات السنوات، مؤكدا أن الأرقام التي تسجل ضمن معدلاتها السنوية وضمن النسب العالمية مقارنة بسنوات ما قبل جائحة “كورونا”.
وأكد المقابلة أن الأرقام المسجلة حتى الآن تتناسب والزيادة السكانية مقارنة بالسنوات الماضية، مما لا يدعو إلى القلق.
وبحسب وزارة الصحة، مرض جدري الماء سببه فيروس من مجموعة “الهربس فيروس” ويتسبب بطفح جلدي وحكة مع بثور صغيرة وتكون مملوءة بسائل، ويعد جدري الماء من الأمراض شديدة العدوى أي أن انتقالها سريع ومرتفع، وأغلب الفئات التي تعاني هي فئات الأطفال وتحديدا سن المدرسة.
وتمتد فترة الحضانة بين 10 و21 يوما، وتستمر فترة المرض من بداية ظهور الأعراض وحتى اختفاؤها نهائيا من 5 أيام و10 أيام، والأعراض التي قد تظهر تبدأ بحرارة وصداع وإعياء وتعب عام، ثم يبدأ الطفح الجلدي بالظهور ويبدأ من منطقة الصدر ثم الظهر والوجه ويمتد إلى جميع أنحاء الجسم.
ويتميز الطفح الجلدي بأنه يمر بثلاث مراحل، الأولى عبارة عن طفح فقاعات وردية أو حمراء وتنتشر على مدار عدة أيام ثم تتحول إلى حويصلات مملوءة بمادة سائلة ثم تبدأ تتفتح ويخرج منها السائل


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

09:29

مهيدات يرعى مؤتمر المكملات الغذائية وصحة المستهلك بحضور باحثين وخبراء

09:19

خبير عسكري: محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن تضاعف بعد الأزمة السورية

08:16

فيديو/ ابوزيد عبر شاشة الشرقية وسيناريوهات الازمة بين روسيا وقوات فاغنر

06:22

الحجاج يتوجهون إلى منى لقضاء يوم التروية

06:13

خبيرة اجتماعية : إن ارتداء الحجاب ليس ذكوريا أو انثويا انما أمر رباني

06:05

عدد المتقدمين لامتحان “التوجيهي” للدورة الحالية بلغ 189 ألف طالب وطالبة

05:55

هذا ما ادى الى نفوق الاغنام الاردنية في السعودية

05:49

الرئيس الروسي يعتبر زعيم فاغنر “خائن”

05:46

ذوقان عبيدات:بالإمكان توتير الشعب الأردني خلال 5 دقائق

05:42

هذا ما قاله الملك عن الانتخابات النيابية المقبلة

05:38

الملك سلمان يعين نائباً جديد لوزير الدفاع

05:36

تفويج الحجاج من المرضى إلى المشاعر المقدسة

وفيات

وفيات الأحد 25-6-2023البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسىشكر على تعازٍ من عشائر الشرفات في البادية الشماليةوفيات الجمعة 23-6-2023رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى رشيد عبد الرحمن ملكاوي – أبو رائد